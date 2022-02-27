Фаулер: «Как и любой болельщик «Ливерпуля», я хочу, чтобы клуб подписал новые контракты с Салахом и Мане»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер высказался на тему контрактов форвардов команды Мохамеда Салаха и Садио Мане.

«Как и любой болельщик «Ливерпуля», я хочу, чтобы клуб подписал новые контракты с Салахом и Мане, — приводит слова Фаулера The Mirror. — Я не считаю отсутствие переговоров каким-то заговором с целью заменить Садио и Мохамеда на более молодых игроков в ближайший год или даже раньше».

По мнению экс-нападающего, если Салах и Мане не заключат новые соглашения с английским клубом, то они могут быть проданы летом.

«Сможет ли в таком случае «Ливерпуль» конкурировать с «Манчестер Сити»? Нет, если только не купит Килиана Мбаппе и Эрлина Холанна им на замену. Салаха и Мане придется заменять топ-игроками. Но если они могут поиграть еще минимум пять лет, как говорит Клопп, то зачем это делать, учитывая их понимание системы тренера?» — сказал он.