Защитник «Арсенала» рассказал о причинах ухода Обамеянга из лондонского клуба

Защитник «Арсенала» Габриэл рассказал, почему нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг покинул лондонский клуб.

«Это нечто, что произошло между ним и тренерским штабом, другие игроки здесь не при чем.

Я попрощался с ним, когда он уходил. Надеюсь, ему будет хорошо в «Барселоне», — цитирует Габриэла Daily Mail.

32-летний футболист сборной Габона перешел в каталонский клуб свободным агентом, разорвав контракт с «Арсеналом».

Соглашение Обамеянга с сине-гранатовыми будет рассчитано до лета 2025 года. Отступные Пьера-Эмерика — 100 миллионов евро.

В контракте есть пункт о том, что игрок может покинуть клуб 30 июня 2023 года.