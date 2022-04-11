Бывший игрок «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер высказался об игре нападающего «Ливерпуля» Мохамед Салаха в матче 32-го тура чемпионате Англии против «Манчестер Сити» (2:2).

«В перерыве я посмотрел на некоторые показатели Мохамеда Салаха: ни рывков, ни кроссов, ни завершенных дриблингов и слишком много потерь мяча.

По его собственным меркам, он был довольно ужасен. Затем он выходит на поле и делает идеальный пас, который сравнивает счет в игре. Таких великих игроков, как Салах, никогда нельзя списывать со счетов, и это только вопрос времени, когда он вновь будет забивать голы", — цитирует Ширера The Athletic.

В текущем сезоне 29-летний египтянин провел за мерсисайдский клуб 39 матчей, забил 28 голов и отдал 11 результативных передач.