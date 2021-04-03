«Челси» дома проиграл «Вест Бромвичу» со счетом 2:5
«Вест Бромвич» на выезде победил «Челси» (5:2) в матче 30-го тура чемпионата Англии.
С 29-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Тиагу Силвы. В их составе забивали Кристиан Пулишич и Мейсон Маунт. У гостей по дублю сделали Матеус Перейра и Каллум Робинсон. Еще один мяч провел Мбай Диань.
«Челси» имеет 51 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Вест Брома» 21 очко и 19-я позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
30-й тур
«Челси» — «Вест Бромвич Альбион» — 2:5 (1:2)
Голы: Пулишич, 27 (1:0). Перейра, 45+2 (1:1). Перейра, 45+4 (1:2). Робинсон, 63 (1:3). Диань, 68 (1:4). Маунт, 71 (2:4). Робинсон, 90+1 (2:5).
«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Алонсо, Зума, Джеймс, Ковачич, Жоржинью (Хаверц, 73), Вернер, Зиех (Кристенсен, 33), Пулишич (Маунт, 46).
«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Мэйтланд-Найлс, Ферлонг, О`Ши (Иванович, 24. Робинсон, 37), Окай Йокушлу, Филлипс (Ливермор, 89), Перейра, Диань.
Предупреждения: Тиагу Силва, 5. Диань, 14. Ковачич, 66.
Удаление: Тиагу Силва, 29.
Судья: Кут .
3 апреля. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
Методология
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