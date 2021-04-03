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«Челси» дома проиграл «Вест Бромвичу» со счетом 2:5

16:34
Каллум Робинсон. Фото Sky Sports.
Каллум Робинсон. Фото Sky Sports.
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«Вест Бромвич» на выезде победил «Челси» (5:2) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

С 29-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Тиагу Силвы. В их составе забивали Кристиан Пулишич и Мейсон Маунт. У гостей по дублю сделали Матеус Перейра и Каллум Робинсон. Еще один мяч провел Мбай Диань.

«Челси» имеет 51 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Вест Брома» 21 очко и 19-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

30-й тур

«Челси» — «Вест Бромвич Альбион» — 2:5 (1:2)

Голы: Пулишич, 27 (1:0). Перейра, 45+2 (1:1). Перейра, 45+4 (1:2). Робинсон, 63 (1:3). Диань, 68 (1:4). Маунт, 71 (2:4). Робинсон, 90+1 (2:5).

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Алонсо, Зума, Джеймс, Ковачич, Жоржинью (Хаверц, 73), Вернер, Зиех (Кристенсен, 33), Пулишич (Маунт, 46).

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Мэйтланд-Найлс, Ферлонг, О`Ши (Иванович, 24. Робинсон, 37), Окай Йокушлу, Филлипс (Ливермор, 89), Перейра, Диань.

Предупреждения: Тиагу Силва, 5. Диань, 14. Ковачич, 66.

Удаление: Тиагу Силва, 29.

Судья: Кут .

3 апреля. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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