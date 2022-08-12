Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о неудачном начале игры с «Фулхэмом» в исполнении команды (2:2).

«Мы обсудили это после матча. Я видел у игроков желание отыграться, но лучше начинать матч интенсивно и сконцентрированно. Нам приходилось возвращаться в игру, и инициатива была у «Фулхэма».

После 55 матчей, сыгранных в прошлом сезоне, вы говорите мне, что мы слабо начинаем? Нельзя отыграть 63 матча и всегда доминировать. Иногда приходится как-то с этим справляться. Нужно просыпаться до начала игры. Мне не нравится, что вы выискиваете что-то в статистике, а потом говорите мне об этом так, словно это правда. Это неправда», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Во втором туре АПЛ «Ливерпуль» 15 августа примет «Кристал Пэлас». На данный момент команда Клоппа занимает 12-е место (1 очко).