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Клопп — о ничьей с «Фулхэмом»: «Я видел у игроков желание отыграться, но лучше начинать матч интенсивно»

Клопп высказался о неудачном начале игры «Ливерпуля» в матче с «Фулхэмом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о неудачном начале игры с «Фулхэмом» в исполнении команды (2:2).

«Мы обсудили это после матча. Я видел у игроков желание отыграться, но лучше начинать матч интенсивно и сконцентрированно. Нам приходилось возвращаться в игру, и инициатива была у «Фулхэма».

После 55 матчей, сыгранных в прошлом сезоне, вы говорите мне, что мы слабо начинаем? Нельзя отыграть 63 матча и всегда доминировать. Иногда приходится как-то с этим справляться. Нужно просыпаться до начала игры. Мне не нравится, что вы выискиваете что-то в статистике, а потом говорите мне об этом так, словно это правда. Это неправда», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Во втором туре АПЛ «Ливерпуль» 15 августа примет «Кристал Пэлас». На данный момент команда Клоппа занимает 12-е место (1 очко).

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12670996/jurgen-klopp-liverpool-manager-appears-to-rule-out-midfield-signing-during-summer-transfer-window
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Фулхэм
Юрген Клопп
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 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
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 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
14
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
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 - : -
13.08 17:00
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 - : -
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
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Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
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Тайлер Адамс

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 1 0 1
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Филип Биллинг

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