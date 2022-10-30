Тухель: «Некоторые клубы звонят моему менеджеру, но мы договорились, что он не будет беспокоить меня»
Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что он продолжает отдыхать от футбола, несмотря на интерес ряда клубов.
«Планы на будущее? Я пока не принял решение. Сейчас время для меня сделать перерыв. Некоторые клубы звонят моему менеджеру, но мы договорились, что эти 18 дней он не будет беспокоить меня», — сообщил Тухель Sportstar.
Сейчас немецкий специалист находится на отдыхе в Индии.
Тухель тренировал «Челси» с января 2021 года и был отправлен в отставку в начале сентября нынешнего года. По данным Sky Sports, специалист с тех пор отклонил два предложения от клубов из Англии и одно — от испанской команды.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|12
|10
|1
|1
|30-11
|31
|
2
|Ман. Сити
|12
|9
|2
|1
|37-11
|29
|
3
|Тоттенхэм
|13
|8
|2
|3
|26-16
|26
|
4
|Ньюкасл
|13
|6
|6
|1
|24-10
|24
|
5
|МЮ
|12
|7
|2
|3
|17-16
|23
|
6
|Челси
|12
|6
|3
|3
|17-15
|21
|
7
|Фулхэм
|13
|5
|4
|4
|22-22
|19
|
8
|Брайтон
|12
|5
|3
|4
|19-15
|18
|
9
|Кр. Пэлас
|12
|4
|4
|4
|13-16
|16
|
10
|Ливерпуль
|12
|4
|4
|4
|23-15
|16
|
11
|Брентфорд
|13
|3
|6
|4
|19-22
|15
|
12
|Эвертон
|13
|3
|5
|5
|11-12
|14
|
13
|Вест Хэм
|13
|4
|2
|7
|11-13
|14
|
14
|Борнмут
|13
|3
|4
|6
|12-28
|13
|
15
|Астон Вилла
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|
16
|Лидс
|12
|3
|3
|6
|15-19
|12
|
17
|Саутгемптон
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|
18
|Лестер
|13
|3
|2
|8
|21-25
|11
|
19
|Вулверхэмптон
|13
|2
|4
|7
|6-19
|10
|
20
|Нот. Форест
|13
|2
|3
|8
|8-28
|9
|29.10
|14:30
|
Лестер – Ман. Сити
|0 : 1
|29.10
|17:00
|
Борнмут – Тоттенхэм
|2 : 3
|29.10
|17:00
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|1 : 1
|29.10
|17:00
|
Брайтон – Челси
|4 : 1
|29.10
|17:00
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|1 : 0
|29.10
|17:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|4 : 0
|29.10
|19:30
|
Фулхэм – Эвертон
|0 : 0
|29.10
|21:45
|
Ливерпуль – Лидс
|1 : 2
|30.10
|17:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|5 : 0
|30.10
|19:15
|
МЮ – Вест Хэм
|1 : 0
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|10
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|9
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|5
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|10
|1
|1
|
|
Эмерсон Роял
Тоттенхэм Хотспур
|10
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|12
|1
|1