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8 октября, 09:42

Роджерс не уверен, что Мэддисон продлит контракт с «Лестером»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс не уверен, что полузащитник Джеймс Мэддисон продлит контракт с клубом.

«Я пока не знаю этого. Вопрос не ко мне, а к клубу. Моя задача — тренировать Джеймса так, чтобы он показывал свою лучшую игру. Думаю, зимой к нему будет интерес. Естественно, хочется сохранять лучших футболистов в составе, мы продолжаем говорить об этом, но продолжаем терять лидеров. Не хочется терять Мэддисона, но я сейчас могу лишь фокусироваться на ежедневной работе с ним.
К сожалению, вокруг игроков часто возникают слухи, потому что агентам нужно формировать рынок, а если какая-то сделка не срастается, то футболист может пережить спад. У Джеймса такого не было, его связывали со многими клубами, но он — реалист. Он знает, что в «Лестере» можно хорошо развиваться, спокойно работать день за днем. Что будет, то будет», — приводит Sky Sports слова Роджерса.

Мэддисон выступает за «Лестер» с июля 2018 года. В сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 8 матчах в составе «лис».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего англичанина в 50 миллионов евро, его контракт с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года.

Футбол
ФК Лестер
Брендан Роджерс
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2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
6
 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
7
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
8
 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
9
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
10
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
11
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
12
 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
15
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
16
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 10 2 2 6 9-18 8
19
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
20
 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
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Брайтон – Нот. Форест
 - : -
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 - : -
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
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