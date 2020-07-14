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Бывшая команда Слуцкого проиграла «Уигану» со счетом 0:8

22:00
Футболисты «Уигана». Фото instagram.com
Футболисты «Уигана». Фото instagram.com
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«Уиган Атлетик» на своем поле одержал разгромную победу над «Халл Сити» (8:0) в матче 44-го тура чемпионшипа.

В составе хозяев по разу отличились Кэл Нэйсмит, Джамал Лоу, Джозеф Уильямс, трижды забил Киран Дауэлл, дублем отметился Киффер Мур.

Для «Уигана» эта победа стала самой результативной в истории.

Леонид Слуцкий тренировал «Халл» в 2017-м году. Для «тигров» поражение от «Атлетик» стало первым за 109 лет. В последний раз «Халл» проигрывал со счетом 0:8 «Вулверхэмптону» 4 ноября 1911-го.

«Уиган» с 57 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионшипа. «Халл» — 45 баллов и 23-я строчка.

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