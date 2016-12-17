Букмекеры считают "Челси" фаворитом в матче с "Кристал Пэлас"

17 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Кристал Пэлас" – "Челси". Начало – в 15:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Кристал Пэлас" – "Челси"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 6,07 – Н 4,35 – П2 1,55
Трансляция матча "Кристал Пэлас" – "Челси" 17 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Кристал Пэлас" – "Челси".
Прямая трансляция матча "Кристал Пэлас" – "Челси" 17 декабря на канале "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=0-4, 5 – 9.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
29 марта 2014 года
|
Чемпионат Англии
|
"Кристал Пэлас" – "Челси"
|
1:0
|
18 октября 2014 года
|
Чемпионат Англии
|
"Кристал Пэлас" – "Челси"
|
1:2
|
3 мая 2015 года
|
Чемпионат Англии
|
"Челси" – "Кристал Пэлас"
|
1:0
|
29 августа 2015 года
|
Чемпионат Англии
|
"Челси" – "Кристал Пэлас"
|
1:2
|
3 января 2016 года
|
Чемпионат Англии
|
"Кристал Пэлас" – "Челси"
|
0:3