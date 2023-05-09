Букайо Сака высказался о шансах «Арсенала» на чемпионство

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ.

«Мы собираемся бороться до конца. Я действительно уверен в этом. У нас был тяжелый прошлый месяц, но мы вернулись с двумя победами подряд. Мы собираемся выложиться по полной в последних трех матчах и посмотрим, к чему это приведет», — цитирует Саку Evening Standard.

После 35 матчей «Арсенал» с 81 очком идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» на 1 очко, но у «горожан» есть 1 игра в запасе.