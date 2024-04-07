Бруну Фернандеш забил «Ливерпулю» ударом из центрального круга
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отличился в матче против «Ливерпуля» в матче 32-го тура АПЛ.
На 50-й минуте португалец получил мяч после неудачной передачи защитника мерсисайдцева Джарелла Куансы и сразу пробил по воротам «Ливерпуля». Голкипер красных Кивин Келлехер, вышедший из ворот, не успел отразить удар Фернандеша, который позволил «МЮ» сравнять счет — 1:1.
Этот удар стал для манкунианцев первым в этой игре. Первый тайм завершился с показателем 14:0 по ударам в пользу «Ливерпуля».
Положение команд
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|31
|22
|5
|4
|75-24
|71
|
2
|Ливерпуль
|30
|21
|7
|2
|70-28
|70
|
3
|Ман. Сити
|31
|21
|7
|3
|71-31
|70
|
4
|Астон Вилла
|32
|18
|6
|8
|66-49
|60
|
5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62-44
|57
|
6
|МЮ
|30
|15
|3
|12
|43-44
|48
|
7
|Вест Хэм
|32
|13
|9
|10
|52-56
|48
|
8
|Ньюкасл
|31
|14
|5
|12
|65-52
|47
|
9
|Челси
|29
|12
|7
|10
|53-50
|43
|
10
|Брайтон
|31
|11
|10
|10
|51-49
|43
|
11
|Вулверхэмптон
|31
|12
|6
|13
|44-49
|42
|
12
|Борнмут
|31
|11
|8
|12
|45-55
|41
|
13
|Фулхэм
|32
|11
|6
|15
|47-51
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|31
|7
|9
|15
|36-54
|30
|
15
|Эвертон
|31
|9
|8
|14
|32-42
|29
|
16
|Брентфорд
|32
|7
|8
|17
|45-58
|29
|
17
|Нот. Форест
|31
|7
|8
|16
|39-53
|25
|
18
|Лутон Таун
|32
|6
|7
|19
|45-65
|25
|
19
|Бернли
|32
|4
|7
|21
|32-67
|19
|
20
|Шеффилд Юн.
|30
|3
|6
|21
|28-80
|15
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|6.04
|14:30
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|2 : 4
|6.04
|17:00
|
Астон Вилла – Брентфорд
|3 : 3
|6.04
|17:00
|
Эвертон – Бернли
|1 : 0
|6.04
|17:00
|
Фулхэм – Ньюкасл
|0 : 1
|6.04
|17:00
|
Лутон Таун – Борнмут
|2 : 1
|6.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Вест Хэм
|1 : 2
|6.04
|19:30
|
Брайтон – Арсенал
|0 : 3
|7.04
|17:30
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
|7.04
|19:30
|
Шеффилд Юн. – Челси
|- : -
|7.04
|20:00
|
Тоттенхэм – Нот. Форест
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|19
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|18
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|22
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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