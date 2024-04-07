Бруну Фернандеш забил «Ливерпулю» ударом из центрального круга

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отличился в матче против «Ливерпуля» в матче 32-го тура АПЛ.

На 50-й минуте португалец получил мяч после неудачной передачи защитника мерсисайдцева Джарелла Куансы и сразу пробил по воротам «Ливерпуля». Голкипер красных Кивин Келлехер, вышедший из ворот, не успел отразить удар Фернандеша, который позволил «МЮ» сравнять счет — 1:1.

Этот удар стал для манкунианцев первым в этой игре. Первый тайм завершился с показателем 14:0 по ударам в пользу «Ливерпуля».