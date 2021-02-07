Бруну Фернандеш разочарован ничьей «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал ничью с «Эвертоном» (3:3) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Мы совершили слишком много ошибок в последних матчах, есть из-за чего расстраиваться. Нужно больше концентрации, одинакового желания забивать и защищать свои ворота. Нельзя пропускать так, как в матче с «Эвертоном». Неважно, как мы играем, главное — победы, это важно понять. Нельзя упускать свои шансы», — цитирует пресс-служба «МЮ» Фернандеша.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии с 45 очками после 23 матчей.