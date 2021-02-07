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«Астон Вилла» предложит Грилишу новый контракт

08:58
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«Астон Вилла» предложит новый контракт полузащитнику Джеку Грилишу, сообщает 90min.

По информации источника, клуб готов переподписать 25-летнего англичанина на улучшенных условиях, несмотря на то, что он продлевал соглашение летом 2020 года (сейчас игрок получает около 120 тысяч фунтов в неделю). Сообщается, что «Астон Вилла» хочет сохранить футболиста в команде в связи с интересом топ-клубов Англии, предложив ему зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю.

Грилиш — воспитанник «Астон Виллы». На его счету 7 голов и 12 результативных передач в 22 матчах сезона-2020/21.

Дополнительная информация:

https://www.90min.com/posts/aston-villa-jack-grealish-ross-barkley-future

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