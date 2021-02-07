Гвардьола рассказал об ожиданиях от матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал, чего ждет от матча 23-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

«Не боюсь этого матча. Я почти уверен, что они тоже не переживают, потому что каждая команда всегда выходит с мыслью: «Я могу их обыграть». Я хочу поддерживать и улучшать уровень нашей игры. Если соперник проведет хороший матч, мы поздравим их.



Чтобы выиграть, мы должны провести хороший матч. Мы не добьемся победы только потому, что выиграли 9 матчей подряд. Они чемпионы, это лучшая версия их команды», — цитирует Гвардьолу Goal.

Сегодня, 7 февраля, состоится матч «Манчестер Сити» с «Ливерпулем». Начало — в 19.30 по московскому времени. «Горожане» лидируют в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 47 баллов.