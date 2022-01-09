Бруну Фернандеш прокомментировал слухи о переходе в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на слухи о том, что он может перейти в «Барселону».

«А я думал, что новый год начался всего несколько дней назад, а на дворе уже 1 апреля! Или это опять просто плохая работа журналистов?» — цитирует Фернандеша Goal со ссылкой на Sport TV.

27-летний Фернандеш играет в «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. В этом сезоне полузащитник в 18 матчах АПЛ забил пять голов и отдал три голевые передачи. Контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2025 года.