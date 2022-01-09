Бруну Фернандеш прокомментировал слухи о переходе в «Барселону»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на слухи о том, что он может перейти в «Барселону».
«А я думал, что новый год начался всего несколько дней назад, а на дворе уже 1 апреля! Или это опять просто плохая работа журналистов?» — цитирует Фернандеша Goal со ссылкой на Sport TV.
27-летний Фернандеш играет в «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. В этом сезоне полузащитник в 18 матчах АПЛ забил пять голов и отдал три голевые передачи. Контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2025 года.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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