Гордон стал вторым в списке самых молодых авторов гола за «Ливерпуль». Он обошел Майкла Оуэна
Нападающий «Ливерпуля» Кейд Гордон отличился в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Шрусбери Таун».
Это дебютный гол для форварда в составе «красных». Он отличился в возрасте 17 лет и 96 дней.
Это позволило ему выйти на второе место в списке самых молодых автором голов в истории «Ливерпуля» и обойти Майкла Оуэна. Рекорд удерживает полузащитник Бенджамин Вудберн, который забил первый гол за «Ливерпуль» в возрасте 17 лет и 45 дней.
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