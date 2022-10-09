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9 октября, 23:17

Фернандеш о 700-м голе Роналду на клубном уровне: «Такое чувство, будто он ставит рекорды каждую неделю»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поздравил своего одноклубника Криштиану Роналду с 700-м голом на клубном уровне и прокомментировал победу над «Эвертоном» (2:1) в матче 10-го тура АПЛ.

«Тяжело считать голы Криштиану. Такое чувство, будто он каждую неделю ставит новый рекорд. Рад за него, потому что он очень много работал, чтобы достичь этой отметки. Сегодня он забил и мы выиграли — а победа команды для Роналду важнее всего.
Мы пропустили быстрый гол, который получили буквально из ничего, но после этого настроились и хорошо провели первый тайм. В последние 20 минут матча могли бы играть лучше, но мы хотя бы вернулись на победный путь, что уже радует», — приводит BBC слова Фернандеша.

Гол в ворота «Эвертона» стал для Роналду первым в нынешнем розыгрыше АПЛ. До этого 37-летний португалец не мог забить на протяжении 6 матчей чемпионата Англии-2022/23.

Бруну Фернандеш
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
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2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
6
 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
7
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
8
 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
9
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
10
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
11
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
12
 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
15
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
16
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 10 2 2 6 9-18 8
19
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
20
 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
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Брайтон – Нот. Форест
 - : -
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 - : -
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
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