Брендон Роджерс: «Варди доказывает, что является игроком мирового класса»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги 6-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (1:0).

— Парни были потрясающие, — приводит слова Роджерса BBC Sport. — Наша идея против высококлассных игроков была в том, что нужно лишить их пространства. Вы выстраиваете немного иначе свою игру.

Мы планировали выпустить Джейми Варди, потому что он может растянуть оборону. Гол получился после фантастической передачи Ундера. Вот почему Варди большой игрок, он вносит большой вклад в важных матчах. Он доказывает, что является игроком мирового класса. Мне повезло, что он был здесь раньше.