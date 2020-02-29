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Брендан Роджерс: «В Лиге чемпионов и Лиге Европы судьи принимают решения гораздо быстрее, чем в АПЛ»

07:17
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс считает, что его команда была лучше соперника в матче 28-го тура чемпионата Англии против «Норвича» (0:1).

— Думаю, что отмененный гол Ихеаначо — это очень, очень сурово, — цитирует BBC Роджерса. — Не совсем уверен, что такое решение правильно, но, очевидно, что сначала мяч попал в руку защитника. Крайне разочарованы, что не выиграли, потому что мы были лучшей командой в матче.

На этой неделе я смотрел много игр в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и в похожих ситуациях принимают решения гораздо быстрее, чем в премьер-лиге.

«Лестеру» нужно быть лучше. Не забиваем с матча против «Челси». Мы должны снова найти качество в последней трети. У нас было 19 ударов в створ, но только четыре закончились голами.

Норвич — Лестер

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