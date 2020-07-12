Брендан Роджерс: «После рестарта чемпионата «Лестер» плохо играет»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги матча 35-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:4).

— Я не ожидал этого, но мы были недостаточно хороши, чтобы чувствовать себя слишком комфортно, — приводит слова Роджерса BBC Sport. — Мы контролировали игру. Мы остались в меньшинстве, и я был очень разочарован тем, как мы играли в этот отрезок. Мы сильная умная команда и не пропускаем много голов.

Я всегда говорил, что мы мечтаем финишировать в первой четверке, но мы должны беспокоиться о том, чтобы играть хорошо. В настоящий момент после рестарта мы играем плохо и можем не закончить сезон там, где мы заслуживаем быть.