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Моуринью трижды подряд уступил «Брайтону» на выезде

00:27
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«Тоттенхэм» в матче 21-го тура чемпионата Англии уступил «Брайтону» со счетом 0:1.

Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью третий раз подряд уступает «Брайтону» на его домашнем стадионе. Впервые за свою тренерскую карьеру португалец проиграл три выездные игры подряд одному сопернику.

После этого матча «Тоттенхэм» с 33 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Брайтон» с 21 очком — на 17-й строчке.

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