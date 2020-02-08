«Брайтон» сыграл вничью с «Уотфордом»

«Брайтон» и «Уотфорд» сыграли вничью в 26-м туре чемпионата Англии — 1:1.

«Брайтон» с 27 очками занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, а «Уотфорд» c 24 очками — предпоследнее 19-е.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

26-й тур

«Брайтон & Хоув» — «Уотфорд» — 1:1 (0:1)

Голы: Дукуре, 19 (0:1). Мариаппа, 78 — в свои ворота (1:1).

«Брайтон & Хоув»: Райан, Даффи, Скелотто (Джаханбахш, 74), Данк, Берн (Мопей, 57), Гросс (Альсате, 62), Преппер, Муй, Марч, Маррей, Троссар.

«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кабаселе, Масина, Капуэ, Перейра (Пуссетто, 82), Дукуре, Хьюз, Дини, Деулофеу (Уэлбек, 86).

Предупреждения: Скелотто, 35. Хьюз, 64. Мариаппа, 65. Марч, 90+3.

Судья: Френд (Англия).

8 февраля. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».