«Брайтон» подписал 20-летнего ивуарийского форварда «Норшелланна» Адингра

«Брайтон» объявил о покупке нападающего датского «Норшелланна» Симона Адингра.

Английский клуб подписал контракт с 20-летним футболистом из Кот-д`Ивуара на 4 года.

Адингра выступал за «Норшелланн» с января 2020 года, на его счету 12 голов и 4 результативных передачи в 40 матчах за команду.

В сезоне-2021/22 «Брайтон» занял девятое место в турнирной таблице АПЛ с 51 очком в 38 матчах.