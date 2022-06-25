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Сегодня, 01:23

«Брайтон» подписал 20-летнего ивуарийского форварда «Норшелланна» Адингра

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Брайтон» объявил о покупке нападающего датского «Норшелланна» Симона Адингра.

Английский клуб подписал контракт с 20-летним футболистом из Кот-д`Ивуара на 4 года.

Адингра выступал за «Норшелланн» с января 2020 года, на его счету 12 голов и 4 результативных передачи в 40 матчах за команду.

В сезоне-2021/22 «Брайтон» занял девятое место в турнирной таблице АПЛ с 51 очком в 38 матчах.

Источник: https://www.brightonandhovealbion.com/news/2654932/simon-adingra-signs-for-albion
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