"Брайтон" победил "Кристал Пэлас" благодаря голу Кноккарта

"Брайтон" обыграл "Кристал Пэлас" в матче 30-го тура чемпионата Англии (2:1). Победный гол забил нападающий Антони Кноккарт.

"Брайтон" набрал 33 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. "Кристал Пэлас" с таким же количеством баллов располагается на 13-й строчке.

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30-й тур

"Кристал Пэлас" - "Брайтон & Хоув" - 1:2 (0:1)

Голы: Маррей, 19 (0:1). Миливоевич, 50 - с пенальти (1:1). Кноккарт, 74 (1:2).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Томкинс, Данн, ван Анхолт, Шлупп, Ван-Биссака, Макартур (Майер, 77), Миливоевич, Таунсенд (Бентеке, 77), Заа, Батшуайи.

"Брайтон & Хоув": Райан, Даффи, Монтойя, Данк, Бернарду, Преппер, Стивенс, Биссума, Кноккарт (Марч, 75), Маррей, Джаханбахш (Локадиа, 90+5).

Предупреждения: Кноккарт, 1. Монтойя, 24. Маррей, 70. Данн, 89. Райан, 90+2. Бернарду, 90+3.

Судья: Поусон.

09 марта. Лондон. Стадион "Selhurst Park".

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