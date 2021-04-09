«Брайтон» намерен сохранить Уэлбека
06:38
Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер заявил, что намерен удержать нападающего Дэнни Уэлбека в команде.
«Дэнни отлично выступает за нас. Он уважает всех в клубе. Видно, как он доволен, когда забивает. Мы обязательно поговорим с ним в конце сезона и попытаемся найти правильное решение. Мне очень нравится работать с Дэнни», — приводит Sky Sports слова Поттера.
Уэлбек перешел в «Брайтон» в октябре 2020 года, подписав контракт с клубом до конца сезона-2020/21. На счету 30-летнего англичанина 4 гола и 2 результативных передачи в 17 матчах за «чаек».
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11741/12269475/danny-welbeck-brighton-boss-graham-potter-keen-to-keep-forward
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