«Брайтон» намерен сохранить Уэлбека

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер заявил, что намерен удержать нападающего Дэнни Уэлбека в команде.

«Дэнни отлично выступает за нас. Он уважает всех в клубе. Видно, как он доволен, когда забивает. Мы обязательно поговорим с ним в конце сезона и попытаемся найти правильное решение. Мне очень нравится работать с Дэнни», — приводит Sky Sports слова Поттера.

Уэлбек перешел в «Брайтон» в октябре 2020 года, подписав контракт с клубом до конца сезона-2020/21. На счету 30-летнего англичанина 4 гола и 2 результативных передачи в 17 матчах за «чаек».