«Брайтон» обыграл «Лидс» в домашнем матче АПЛ
«Брайтон» обыграл «Лидс» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Англии. Голами отметились Паскаль Гросс и Дэнни Уэлбек.
«Брайтон» с 37 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» — 47 баллов и 9-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
34-й тур
«Брайтон & Хоув» — «Лидс» — 2:0 (1:0)
Голы: Гросс, 14 — с пенальти (1:0). Уэлбек, 79 (2:0).
«Брайтон & Хоув»: Санчес, Данк, Фелтман, Берн, Уэбстер, Уайт, Гросс, Биссума (Макаллистер, 90+2), Уэлбек (Модер, 90), Мопей, Троссар (Джаханбахш, 82).
«Лидс»: Мелье, Даллас, Льоренте (Пабло Эрнандес, 80), Алиоски (Поведа, 46), Кох, Стрейк, Эйлинг, Клих, Бэмфорд (Родриго, 60), Робертс, Харрисон.
Предупреждения: Гросс, 76. Эйлинг, 88.
Судья: Кавана (Англия).
1 мая. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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