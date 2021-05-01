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«Брайтон» обыграл «Лидс» в домашнем матче АПЛ

18:50
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«Брайтон» обыграл «Лидс» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Англии. Голами отметились Паскаль Гросс и Дэнни Уэлбек.

«Брайтон» с 37 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» — 47 баллов и 9-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

34-й тур

«Брайтон & Хоув» — «Лидс» — 2:0 (1:0)

Голы: Гросс, 14 — с пенальти (1:0). Уэлбек, 79 (2:0).

«Брайтон & Хоув»: Санчес, Данк, Фелтман, Берн, Уэбстер, Уайт, Гросс, Биссума (Макаллистер, 90+2), Уэлбек (Модер, 90), Мопей, Троссар (Джаханбахш, 82).

«Лидс»: Мелье, Даллас, Льоренте (Пабло Эрнандес, 80), Алиоски (Поведа, 46), Кох, Стрейк, Эйлинг, Клих, Бэмфорд (Родриго, 60), Робертс, Харрисон.

Предупреждения: Гросс, 76. Эйлинг, 88.

Судья: Кавана (Англия).

1 мая. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».

Брайтон & Хоув — Лидс

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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