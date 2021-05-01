Салах рассказал о ситуации с новым контрактом с «Ливерпулем»
Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах рассказал о ситуации с продлением контракта с английским клубом.
«Никто не говорит со мной о продлении контракта, поэтому я не могу сказать много об этом. Никто в клубе ни о чем со мной не говорит, поэтому я не знаю, что сказать», — приводит слова Салаха Sky Sports.
Действующий контракт 28-летнего египтянина с «красными» рассчитан до лета 2023 года.
Ранее в СМИ сообщалось, что Салах может сменить клуб в предстоящее летнее трансферное окно из-за ухудшения отношений с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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