Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Салах рассказал о ситуации с новым контрактом с «Ливерпулем»

18:44
Мохамед Салах. Фото Reuters
Мохамед Салах. Фото Reuters
Теги:

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах рассказал о ситуации с продлением контракта с английским клубом.

«Никто не говорит со мной о продлении контракта, поэтому я не могу сказать много об этом. Никто в клубе ни о чем со мной не говорит, поэтому я не знаю, что сказать», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Действующий контракт 28-летнего египтянина с «красными» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что Салах может сменить клуб в предстоящее летнее трансферное окно из-за ухудшения отношений с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Фигуристка Берестовская ушла из «Хрустального». Но пока не переходила к Плющенко
Путин освободил от должности замглавы МЧС России
Врач-генетик назвал продукт, вызывающий тромбоз и инсульт
Какая тайна кроется в имени дочки Меладзе и Джанабаевой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд