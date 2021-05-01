Салах рассказал о ситуации с новым контрактом с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах рассказал о ситуации с продлением контракта с английским клубом.

«Никто не говорит со мной о продлении контракта, поэтому я не могу сказать много об этом. Никто в клубе ни о чем со мной не говорит, поэтому я не знаю, что сказать», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Действующий контракт 28-летнего египтянина с «красными» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что Салах может сменить клуб в предстоящее летнее трансферное окно из-за ухудшения отношений с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.