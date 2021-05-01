«Лидс» продлит контракт с Бьелсой на один год
«Лидс» хочет продлить контракт с главным тренером Марсело Бьелсой, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
Новое соглашение с 65-летним аргентинским специалистом будет рассчитано до конца следующего сезона. Его нынешний контракт заканчивается в июне этого года.
Также отмечается, что руководство клуба хочет оформить новую сделку до завершения сезона в АПЛ.
После 34-х туров «Лидс» набрал 47 очков и занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны еврокубков на шесть баллов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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