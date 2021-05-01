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«Лидс» продлит контракт с Бьелсой на один год

20:25
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«Лидс» хочет продлить контракт с главным тренером Марсело Бьелсой, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Новое соглашение с 65-летним аргентинским специалистом будет рассчитано до конца следующего сезона. Его нынешний контракт заканчивается в июне этого года.

Также отмечается, что руководство клуба хочет оформить новую сделку до завершения сезона в АПЛ.

После 34-х туров «Лидс» набрал 47 очков и занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны еврокубков на шесть баллов.

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