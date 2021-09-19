Гол Варди не спас «Лестер» от поражения в матче с «Брайтоном»
«Брайтон» обыграл «Лестер» (2:1) в матче пятого тура чемпионат Англии.
В составе победителей отличились Нил Мопей (с пенальти) и Дэнни Уэлбек. У гостей забил Джейми Варди. Это его 150-й гол за команду.
«Брайтон» набрал 12 очков и вышел на третье место. У «Лестера» шесть очков и 12-я позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
5-й тур
«Брайтон» — «Лестер» — 2:1 (1:0)
Голы: Мопей, 35 — с пенальти (1:0). Уэлбек, 50 (2:0). Варди, 61 (2:1).
«Брайтон»: Санчес, Даффи, Данк, Велтман, Лаллана, Марч (Мвепу, 62), Биссума (Модер, 79), Кукурелья, Уэлбек (Берн, 70), Мопей, Троссар.
«Лестер»: Шмейхель, Бертранд (Кастань, 68), Вестергор, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Барнс, Сумаре (Ихеаначо, 75), Мэддисон (Лукман, 46), Варди.
Предупреждения: Велтман, 20. Ндиди, 44. Санчес, 90+4.
Судья: Аттуэлл.
19 сентября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».
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