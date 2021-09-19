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Гол Варди не спас «Лестер» от поражения в матче с «Брайтоном»

18:07
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«Брайтон» обыграл «Лестер» (2:1) в матче пятого тура чемпионат Англии.

В составе победителей отличились Нил Мопей (с пенальти) и Дэнни Уэлбек. У гостей забил Джейми Варди. Это его 150-й гол за команду.

«Брайтон» набрал 12 очков и вышел на третье место. У «Лестера» шесть очков и 12-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

5-й тур

«Брайтон» — «Лестер» — 2:1 (1:0)

Голы: Мопей, 35 — с пенальти (1:0). Уэлбек, 50 (2:0). Варди, 61 (2:1).

«Брайтон»: Санчес, Даффи, Данк, Велтман, Лаллана, Марч (Мвепу, 62), Биссума (Модер, 79), Кукурелья, Уэлбек (Берн, 70), Мопей, Троссар.

«Лестер»: Шмейхель, Бертранд (Кастань, 68), Вестергор, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Барнс, Сумаре (Ихеаначо, 75), Мэддисон (Лукман, 46), Варди.

Предупреждения: Велтман, 20. Ндиди, 44. Санчес, 90+4.

Судья: Аттуэлл.

19 сентября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Alvin Almazov
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Тоттенхэм
Челси

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32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

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15%

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ЦСКА
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22%

1.57

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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