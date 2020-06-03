Брат Гвардьолы рассказал о желании Пепа работать со сборной

Пере Гвардьола, брат Пепа, рассказал, что главный тренер «Манчестер Сити» хочет однажды возглавить сборную.

— Пеп мечтает однажды тренировать национальную команду, — цитирует Goal Пере Гвардьолу. — Посмотрим, как все пройдет, и получит ли он предложение. Но он хочет этого не прямо сейчас. Сборная Бразилии? Бразилия выиграла все с бразильскими тренерами. Думаю, что в этой стране есть хорошие тренеры и им не нужно искать иностранцев.