«Борнмут» подписал защитника Керкеза из «АЗ»
Защитник «АЗ» Милош Керкез стал игроком «Борнмута», сообщается на сайте клуба.
19-летний игрок сборной Венгрии перешел в клуба за нераскрытую сумму после достижения договоренности о долгосрочном контракте.
Ранее СМИ сообщали, что соглашение будет рассчитано до лета 2028 года, а сумма трансфера составит 17 миллионов евро.
В минувшем сезоне Керкез провел 52 матча за «АЗ», в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Источник: ФК Борнмут
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