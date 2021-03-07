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Болельщики «Рейнджерс» потроллили фанатов «Селтика» и вышли праздновать чемпионство на улицы

20:51
Фанаты «Рейнджерс» нарушают локдаун. Фото Twitter
Фанаты «Рейнджерс» нарушают локдаун. Фото Twitter
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«Рейнджерс» досрочно стал чемпионом Шотландии. Клуб из Глазго впервые с сезона-2010/2011 стал чемпионом страны, прервав чемпионскую серию «Селтика», побеждавшего 9 раз подряд

Болельщики «Рейнджерс» воспользовались случаем, чтобы потроллить своих извечных оппонентов. Фанаты наняли самолет, который пролетел над стадионом «Данди Юнайтед», где «Селтик» 7 марта сыграл вничью. Именно благодаря этому результату чемпионская гонка была завершена.

К самолету был прикреплен баннер с надписью: «Теперь вы нас видите?»

В Шотландии сейчас довольно строгий локдаун. Но фанаты «Рейнджерс» второй день подряд собираются на площадях Глазго, чтобы отпраздновать долгожданный титул.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что из-за массовых гуляний болельщиков «Рейнджерс» локдаун в стране может быть продлен.

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