Болельщики «Рейнджерс» потроллили фанатов «Селтика» и вышли праздновать чемпионство на улицы

«Рейнджерс» досрочно стал чемпионом Шотландии. Клуб из Глазго впервые с сезона-2010/2011 стал чемпионом страны, прервав чемпионскую серию «Селтика», побеждавшего 9 раз подряд

Болельщики «Рейнджерс» воспользовались случаем, чтобы потроллить своих извечных оппонентов. Фанаты наняли самолет, который пролетел над стадионом «Данди Юнайтед», где «Селтик» 7 марта сыграл вничью. Именно благодаря этому результату чемпионская гонка была завершена.

К самолету был прикреплен баннер с надписью: «Теперь вы нас видите?»

«They just couldn't resist, could they?» ?



Rangers fans have flown a message over Tannadice as they close in on the Scottish Premiership title! ?? pic.twitter.com/aF4jecA3tQ — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) March 7, 2021

В Шотландии сейчас довольно строгий локдаун. Но фанаты «Рейнджерс» второй день подряд собираются на площадях Глазго, чтобы отпраздновать долгожданный титул.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что из-за массовых гуляний болельщиков «Рейнджерс» локдаун в стране может быть продлен.