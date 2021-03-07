«Ливерпуль» с минимальным счетом проиграл «Фулхэму» на своем поле
«Ливерпуль» потерпел очередное поражение в чемпионате Англии. В 27-м туре команда Юргена Клоппа на своем поле уступила «Фулхэму» со счетом 0:1.
«Ливерпуль» остался на седьмом месте в турнирной таблице (43 очка).
Чемпионат Англии. Премьер-лига
27-й тур
«Ливерпуль» — «Фулхэм» — 0:1 (0:1)
Гол: Лемина, 45.
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Филлипс, Н.Уильямс (Александр-Арнолд, 76), Р.Уильямс, Милнер (Фабинью, 76), Вайналдум (Мане, 62), Кейта, Шачири, Салах, Жота.
«Фулхэм»: Ареола, Тете, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Лемина, Х.Рид, Иван Кавалейру (Митрович, 85), Б.Рид, Маджа (Лофтус-Чик, 67), Лукман (Робинсон, 82).
Предупреждения: Тете, 38. Жота, 42. Лемина, 47. Кейта, 90+3. Митрович, 90+6.
Судья: Френд (Англия).
7 марта. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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