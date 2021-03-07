Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ливерпуль» с минимальным счетом проиграл «Фулхэму» на своем поле

19:00
Теги:

«Ливерпуль» потерпел очередное поражение в чемпионате Англии. В 27-м туре команда Юргена Клоппа на своем поле уступила «Фулхэму» со счетом 0:1.

«Ливерпуль» остался на седьмом месте в турнирной таблице (43 очка).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

27-й тур

«Ливерпуль» — «Фулхэм» — 0:1 (0:1)

Гол: Лемина, 45.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Филлипс, Н.Уильямс (Александр-Арнолд, 76), Р.Уильямс, Милнер (Фабинью, 76), Вайналдум (Мане, 62), Кейта, Шачири, Салах, Жота.

«Фулхэм»: Ареола, Тете, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Лемина, Х.Рид, Иван Кавалейру (Митрович, 85), Б.Рид, Маджа (Лофтус-Чик, 67), Лукман (Робинсон, 82).

Предупреждения: Тете, 38. Жота, 42. Лемина, 47. Кейта, 90+3. Митрович, 90+6.

Судья: Френд (Англия).

7 марта. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир