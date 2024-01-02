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Сегодня, 14:13

«Бирмингем» объявил об увольнении Руни с поста главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Уэйн Руни.
Фото Reuters

Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни уволен со своего поста, сообщает пресс-служба клуба. Также команду покинул тренер Карл Робинсон.

«Несмотря на все их усилия, результаты не оправдали ожиданий, которые были понятны с самого начала. Поэтому совет директоров считает, что смена руководства отвечает интересам футбольного клуба. Совет директоров и руководство клуба полностью согласны друг с другом и продолжат проводить преобразования и предпринимать смелые шаги, чтобы превратить «Бирмингем» в команду, которую заслуживают его болельщики», — говорится в заявлении клуба.

Сообщается, что Стив Спунер назначен исполняющим обязанности главного тренер «Бирмингема». На данный момент клуб занимает 20-е место в чемпионшипе, набрав 28 очков в 26 матчах сезона.

38-летний Руни возглавлял «Бирмингем» с октября 2023 года, подписав контракт на 3,5 года. Команда под его руководством в 15 матчах одержала две победы.

Уэйн Руни
ФК Бирмингем Сити
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Руководство «Бирмингема» уволит Руни. У команды две победы в 15 матчах
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 19 10 3 6 33-30 33
7
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
8
 Брайтон 19 8 6 5 38-33 30
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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30.12 15:30
Лутон Таун – Челси
 2 : 3
30.12 18:00
Астон Вилла – Бернли
 3 : 2
30.12 18:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 3 : 1
30.12 18:00
Ман. Сити – Шеффилд Юн.
 2 : 0
30.12 18:00
Вулверхэмптон – Эвертон
 3 : 0
30.12 20:30
Нот. Форест – МЮ
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31.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 2 : 1
31.12 17:00
Тоттенхэм – Борнмут
 3 : 1
1.01 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
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