«Бирмингем» объявил об увольнении Руни с поста главного тренера

Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни уволен со своего поста, сообщает пресс-служба клуба. Также команду покинул тренер Карл Робинсон.

«Несмотря на все их усилия, результаты не оправдали ожиданий, которые были понятны с самого начала. Поэтому совет директоров считает, что смена руководства отвечает интересам футбольного клуба. Совет директоров и руководство клуба полностью согласны друг с другом и продолжат проводить преобразования и предпринимать смелые шаги, чтобы превратить «Бирмингем» в команду, которую заслуживают его болельщики», — говорится в заявлении клуба.

Сообщается, что Стив Спунер назначен исполняющим обязанности главного тренер «Бирмингема». На данный момент клуб занимает 20-е место в чемпионшипе, набрав 28 очков в 26 матчах сезона.

38-летний Руни возглавлял «Бирмингем» с октября 2023 года, подписав контракт на 3,5 года. Команда под его руководством в 15 матчах одержала две победы.