Билич отказался отвечать на вопрос про увольнение после поражения от «Ньюкасла»

Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич не ответил на вопрос о своем возможном увольнении после матча 12-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (1:2).

«Этот вопрос надо задавать не мне, поскольку я делаю свою работу и не получаю никаких сигналов или информацию.

Мы снова показали, что находимся в игре до конца. Мы показали характер, менталитет и качество нашей игры, но они забили невероятно рано. Во вотором тайме мы были хороши и смогли забить гол, но снова пропустили», – приводит слова Билича Sky Sports.