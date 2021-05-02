Бэйл прокомментировал хет-трик в матче «Тоттенхэм» - «Шеффилд»
2 мая 2021, 23:56
Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл поделился мнением о победе команды над «Шеффилдом» (4:0) в матче 34-го тура чемпионата Англии. Футболист оформил хет-трик.
«Кажется, что с момента моего последнего хет-трика прошла уйма времени. Всегда приятно забить три мяча. Еще лучше получить три очка. Нам нужны все очки, которые мы можем получить сейчас, поэтому мы будем бороться до конца», - приводит слова Бэйла BBC.
«Тоттенхэм» с 56 очками занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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