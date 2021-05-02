«Тоттенхэм» разгромил «Шеффилд» благодаря хет-трику Бэйла
«Тоттенхэм» в матче 34-го тура чемпионата Англии на своем поле разгромил «Шеффилд» со счетом 4:0.
Хет-трик оформил Гарет Бэйл. Еще один гол забил Хон-Мин Сон.
«Тоттенхэм» занимает пятое место в таблице. «Шеффилд» — 20-й.
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34-й тур
«Тоттенхэм Хотспур» — «Шеффилд Юнайтед» — 4:0 (1:0)
Голы: Бэйл, 36 (1:0). Бэйл, 61 (2:0). Бэйл, 69 (3:0). Сон Хын Мин, 77 (4:0).
«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Регилон, Хейбьерг, Дайер, Алли (Ламела, 78), Ло Сельсо (Уинкс, 70), Бэйл (Бергвайн, 75), Сон Хын Мин, Кейн.
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Иган, Болдок, Богл (Берге, 46), Флек, Норвуд, Осборн, Макголдрик (Муссе, 83), Брюстер (Берк, 46).
Предупреждения: Иган, 18. Хейбьерг, 88.
Судья: Марринер (Англия).
2 мая. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
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