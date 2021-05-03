Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Тренер «Тоттенхэма» Мэйсон: «Бэйл — игрок мирового класса, он доказывал это на протяжении многих лет»

04:46
Теги:

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон прокомментировал хет-трик форварда Гарета Бэйла в матче 34-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» (4:0).

«Я все время говорил, что Бэйл не терял и не потеряет своей способности создавать моменты. Он игрок мирового класса и доказывал это на протяжении многих лет. Самым приятным было его отношение, его самоотдача за команду. Вы можете быть уверены, что он рискнет», — приводит слова Мэйсона BBC Sport.

В текущем сезоне Бэйл провел 30 матчей во всех тунирах, в которых забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Тоттенхэм» с 56 очками занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Игроки «Монако» и «Лиона» устроили потасовку после матча. Арбитр показал пять красных карточек
Фото: обнаженная Рената Литвинова в сауне
Мужчина убил лучшего друга за поцелуй своей возлюбленной
NI предрек США катастрофу из-за попыток Байдена «грозить Путину»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд