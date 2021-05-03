Тренер «Тоттенхэма» Мэйсон: «Бэйл — игрок мирового класса, он доказывал это на протяжении многих лет»
04:46
Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон прокомментировал хет-трик форварда Гарета Бэйла в матче 34-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» (4:0).
«Я все время говорил, что Бэйл не терял и не потеряет своей способности создавать моменты. Он игрок мирового класса и доказывал это на протяжении многих лет. Самым приятным было его отношение, его самоотдача за команду. Вы можете быть уверены, что он рискнет», — приводит слова Мэйсона BBC Sport.
В текущем сезоне Бэйл провел 30 матчей во всех тунирах, в которых забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.
«Тоттенхэм» с 56 очками занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю