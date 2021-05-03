Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон прокомментировал хет-трик форварда Гарета Бэйла в матче 34-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» (4:0).

«Я все время говорил, что Бэйл не терял и не потеряет своей способности создавать моменты. Он игрок мирового класса и доказывал это на протяжении многих лет. Самым приятным было его отношение, его самоотдача за команду. Вы можете быть уверены, что он рискнет», — приводит слова Мэйсона BBC Sport.

В текущем сезоне Бэйл провел 30 матчей во всех тунирах, в которых забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Тоттенхэм» с 56 очками занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Англии.