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Бертран Траоре прошел медосмотр для «Астон Виллы»

09:36
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Нападающий «Лиона» Бертран Траоре практически завершил переход в «Астон Виллу».

По информации Sky Sports, 25-летний футболист из Буркина-Фасо уже прошел медосмотр для команды. Сообщается, что английский клуб заплатит за игрока 17 миллионов фунтов, еще 2 миллиона фунтов — потенциальные бонусные выплаты в пользу «Лиона».

В сезоне-2019/20 Траоре провел за «Лион» 35 матчей, на его счету 4 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8,55 миллиона фунтов.

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