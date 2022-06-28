В «Кардиффе» подтвердили, что вели переговоры с Бэйлом
Владелец «Кардиффа» Винсент Тан подтвердил, что клуб претендовал на нападающего Гарета Бэйла.
«Мы были очень заинтересованы в Гарете, он стал бы для нас большим усилением. Лично я думаю, что предложение «Лос-Анджелеса» было слишком привлекательным, чтобы он отказался. Но изначально он очень хотел приехать, дело было не в деньгах», — цитирует функционера Mirror.
Накануне 32-летний валлиец подписал контракт с клубом «Лос-Анджелесом». Соглашение рассчитано на один год с опцией продления еще на сезон.
Отметим, что Бэйл является капитаном сборной Уэльса, которой в конце года предстоит выступить на ЧМ-2022 в Катаре.
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14
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|0
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|0
|0
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|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
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20
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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