В «Кардиффе» подтвердили, что вели переговоры с Бэйлом

Владелец «Кардиффа» Винсент Тан подтвердил, что клуб претендовал на нападающего Гарета Бэйла.

«Мы были очень заинтересованы в Гарете, он стал бы для нас большим усилением. Лично я думаю, что предложение «Лос-Анджелеса» было слишком привлекательным, чтобы он отказался. Но изначально он очень хотел приехать, дело было не в деньгах», — цитирует функционера Mirror.

Накануне 32-летний валлиец подписал контракт с клубом «Лос-Анджелесом». Соглашение рассчитано на один год с опцией продления еще на сезон.

Отметим, что Бэйл является капитаном сборной Уэльса, которой в конце года предстоит выступить на ЧМ-2022 в Катаре.