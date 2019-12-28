Бернарду Силва: «Разочаровывающая первая половина сезона для «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (2:3) в матче 19-го тура чемпионата Англии. «Горожане» в меньшинстве вели со счетом 2:0, но в итоге устурили.

— Трудно играть 82 минуты вдесятером против «Вулверхэмптона — одной из самых непростых команд в АПЛ, — приводит слова португальца BBC. — Мы действовали хорошо, пока маленькие ошибки не стоили нам двух голов. Когда очень устали, пропустили третий гол. Грустно так играть вдесятером и уходить с поля без очков.

Отставание от «Ливерпуля»? Это действительно плохая ситуация для нас. Разочаровывающая первая половина сезона. Никто не ожидал, что окажемся так далеко от Ливерпуля в середине сезона. Знаем, что очень сложно завоевать титул. Я бы не сказал, что это невозможно, но очень трудно.