«Хотели получить преимущество над «Ливерпулем» в 6 очков». Бернарду Силва — о ничьей с «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после ничьей с «Кристал Пэлас» (0:0) высказался по поводу гонки за чемпионство в АПЛ.

«Это была тяжелая игра. «Сини» играл хорошо, мы контролировали игру, за исключением одного или двух моментов. Мы не смогли забить, хотя должны были это сделать.

Осталось девять игр, но все же лучше быть в нашей позиции, чем в позиции «Ливерпуля», а им еще играть на нашем стадионе, так что финальная гонка за чемпионство будет захватывающей. В АПЛ никогда не бывает легко играть с любой командой на выезде. Всегда лучше выиграть, чем сыграть вничью, и мы хотели сегодня получить преимущество в 6 очков над «Ливерпулем», — цитирует BBC Силву.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ — 70 очков. На втором месте идет «Ливерпуль», у которого 66 очков и на одну игру меньше, чем у команды Хосепа Гвардьолы.