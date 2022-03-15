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Сегодня, 05:24

«Хотели получить преимущество над «Ливерпулем» в 6 очков». Бернарду Силва — о ничьей с «Кристал Пэлас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после ничьей с «Кристал Пэлас» (0:0) высказался по поводу гонки за чемпионство в АПЛ.

14 марта. &laquo;Кристал Пэлас&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. «Манчестер Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас»

«Это была тяжелая игра. «Сини» играл хорошо, мы контролировали игру, за исключением одного или двух моментов. Мы не смогли забить, хотя должны были это сделать.

Осталось девять игр, но все же лучше быть в нашей позиции, чем в позиции «Ливерпуля», а им еще играть на нашем стадионе, так что финальная гонка за чемпионство будет захватывающей. В АПЛ никогда не бывает легко играть с любой командой на выезде. Всегда лучше выиграть, чем сыграть вничью, и мы хотели сегодня получить преимущество в 6 очков над «Ливерпулем», — цитирует BBC Силву.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ — 70 очков. На втором месте идет «Ливерпуль», у которого 66 очков и на одну игру меньше, чем у команды Хосепа Гвардьолы.

Бернарду Силва
Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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«Манчестер Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас»
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Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 28 20 6 2 73-20 66
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 26 16 3 7 43-29 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
7
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
8
 Тоттенхэм 27 14 3 10 42-35 45
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
13
 Брайтон 28 7 12 9 26-34 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.03 15:30
Брайтон – Ливерпуль
 0 : 2
12.03 18:00
Брентфорд – Бернли
 2 : 0
12.03 20:30
МЮ – Тоттенхэм
 3 : 2
13.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 2 : 1
13.03 17:00
Лидс – Норвич
 2 : 1
13.03 17:00
Саутгемптон – Уотфорд
 1 : 2
13.03 17:00
Челси – Ньюкасл
 1 : 0
13.03 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 0 : 1
13.03 19:30
Арсенал – Лестер
 2 : 0
14.03 23:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 0 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 15 1 5
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