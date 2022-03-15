Гвардьола остался доволен игрой «Манчестер Сити» в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал ничью с «Кристал Пэлас» (0:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Мы показываем действительно хорошую игру. За 90 минут не допускали ошибки, и то, как мы играли, было действительно хорошо. В футболе не бывает удачи. Мы должны забивать голы, но этого не сделали. Играем, чтобы забивать и мало пропускать.

Мои парни играли хорошо, поэтому я не стал менять их. Мы не забили, в этом была наша ошибка. Я очень доволен игрой и тем, как мы играли", — цитирует BBC Гвардьолу.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ — 70 очков. На втором месте идет «Ливерпуль», у которого 66 очков и на одну игру меньше, чем у команды Хосепа Гвардьолы.