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Бернард может продолжить карьеру в «Бетисе»

13:18
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Нападающий «Эвертона» Бернард может перейти в «Бетис», сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер испанской команды, Мануэль Пеллегрини заинтересован в подписании 28-летнего бразильца.

В сезоне-2020/21 Бернард провел 15 матчей за «Эвертон», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.fichajes.net/noticias/fichajes-betis-peticion-pellegrini-extremo-izquierdo-bernard-20210414.html

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