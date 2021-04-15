Бернард может продолжить карьеру в «Бетисе»
13:18
Нападающий «Эвертона» Бернард может перейти в «Бетис», сообщает Fichajes.
По информации источника, главный тренер испанской команды, Мануэль Пеллегрини заинтересован в подписании 28-летнего бразильца.
В сезоне-2020/21 Бернард провел 15 матчей за «Эвертон», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.fichajes.net/noticias/fichajes-betis-peticion-pellegrini-extremo-izquierdo-bernard-20210414.html
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