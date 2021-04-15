Миньоле рассказал, как отсутствие ван Дейка влияет на «Ливерпуль»

Голкипер «Брюгге» Симон Миньоле рассказал, как отсутствие защитника Виргила ван Дейка влияет на «Ливерпуль».

Вчера, 14 апреля, мерсисайдцы вылетели из 1/4 финала Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» по сумме двух матчей 1:3.

«Нынешний спад Алисона (Беккера) объясняется несколькими факторами. У него было ряд травм, которые он недавно получил. Также важно отсутствие Виргила ван Дейка. «Ливерпуль» потерял в стабильности. Команда с ван Дейком и без него — большая разница», — передает слова Миньоле Mirror.

29-летний голландец был травмирован 17 октября в матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2).