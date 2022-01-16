«Сейчас привыкли требовать немедленных результатов и не умеют проявлять терпение». Бенитес прокомментировал уход из «Эвертона»

Рафаэль Бенитес выступил с заявлением после увольнения с поста главного тренера «Эвертона».

«Изначально понимал, что это будет сложный вызов. Я очень люблю этот город и местных жителей. Именно это заставило меня решиться на то, чтобы принять предложение «Эвертона», хотя я понимал, какую реакцию это может вызвать.

С первого дня я и мой тренерский штаб отдавали все силы, но мы не смогли добиться тех результатов, которых хотели.

Финансовая ситуация клуба и травмы игроков лишь усугубили наше положение. И я уверен, что клуб поднимется, когда все травмированные вернутся в строй.

Путь к успеху всегда непрост. К сожалению, сейчас в футболе привыкли требовать немедленных результатов и не умеют проявлять терпение. Эти условия привели нас к такому исходу», — приводит слова Бенитеса Sky Sports.

61-летний испанец возглавлял «Эвертон» с июля 2021 года.

Ливерпульцы в текущем розыгрыше АПЛ одержали всего пять побед и с 19 очками занимают 15-е место в турнирной таблице.