Главный тренер "Лидса" Марсело Бьельса признался, что лично выплатил штраф клуба за шпионаж за соперниками.

В январе этого года сотрудник "Лидса" был пойман во время наблюдения за тренировочным процессом "Дерби Каунти". Впоследствии Марсело Бьельса сообщил, что наблюдатель был отправлен по его инициативе. Федерация футбола Англии оштрафовала клуб на 200 тысяч фунтов.

– Я заплатил штраф, потому что нарушил правила и несу ответственность за это, – приводит слова Бьельсы Yorkshire Evening Post. – Да, федерация оштрафовала клуб, а не лично мне. Однако я несу полную ответственность за произошедшее. Поэтому я решил выплатить всю сумму из собственных средств.

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