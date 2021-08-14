Бьелса — о разгроме от «Манчестер Юнайтед»: «Если говорить в общих чертах, они явно превосходили нас»
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса прокомментировал крупное поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:5) в матче 1-го тура АПЛ.
«Мы испытывали трудности с отбором мяча и с тем, чтобы угрожать воротам соперника. Мы ничего не смогли ответить на череду голов, пропущенных после того, как мы сравняли счет.
Если говорить в общих чертах, они явно превосходили нас. 3 пропущенных гола за такой короткий промежуток времени стали фатальными для нас. Но учитывая то, каким образом мы проиграли, это нельзя назвать просто вспышкой», — приводит слова Бьелсы BBC Sport.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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