Бьелса доволен ничьей в матче с «Челси»
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса 13 марта прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ с «Челси» (0:0).
«Мы очень дорожим этим результатом. Если бы и должен был быть сегодня победитель, то это были бы не мы. В первом тайме футболисты «Челси» владели большим преимуществом.
Во втором тайме мы были немного лучше. Превосходство, которое они показали в первом тайме, было больше, чем превосходство, которое мы показали во второй половине встречи. Если бы мы не играли в том ритме, в котором играем, различия между нами были бы намного больше», — приводит BBC слова Бьелсы.
Матч 28-го тура АПЛ между «Лидсом» и «Челси» закончился со счетом 0:0.
«Челси» набрал 51 очко, сохранив четвертое место в турнирной таблице. «Лидс» идет на 11-м месте, набрав 36 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю