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Бьелса доволен ничьей в матче с «Челси»

18:08
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Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса 13 марта прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ с «Челси» (0:0).

«Мы очень дорожим этим результатом. Если бы и должен был быть сегодня победитель, то это были бы не мы. В первом тайме футболисты «Челси» владели большим преимуществом.

Во втором тайме мы были немного лучше. Превосходство, которое они показали в первом тайме, было больше, чем превосходство, которое мы показали во второй половине встречи. Если бы мы не играли в том ритме, в котором играем, различия между нами были бы намного больше», — приводит BBC слова Бьелсы.

Матч 28-го тура АПЛ между «Лидсом» и «Челси» закончился со счетом 0:0.
«Челси» набрал 51 очко, сохранив четвертое место в турнирной таблице. «Лидс» идет на 11-м месте, набрав 36 очков.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/football/56247499

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