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Тухель повторил рекорд по беспроигрышной серии во главе «Челси»

17:33
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«Челси» сыграл вничью с «Лидсом» в матче 28-го тура чемпионата Англии — 0:0. Главный тренер лондонцев Томас Тухель повторил рекорд клуба по длине беспроигрышной серии без поражений с момента начала работы.

Под руководством Тухеля «Челси» не проигрывает в 12 матчах подряд во всех турнирах (8 побед, 4 ничьи). Столько же не проигрывал с начала сезона-2008/09 Луис Фелипе Сколари.

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