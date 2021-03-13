Тухель повторил рекорд по беспроигрышной серии во главе «Челси»
«Челси» сыграл вничью с «Лидсом» в матче 28-го тура чемпионата Англии — 0:0. Главный тренер лондонцев Томас Тухель повторил рекорд клуба по длине беспроигрышной серии без поражений с момента начала работы.
Под руководством Тухеля «Челси» не проигрывает в 12 матчах подряд во всех турнирах (8 побед, 4 ничьи). Столько же не проигрывал с начала сезона-2008/09 Луис Фелипе Сколари.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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